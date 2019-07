Dimitri Komnik bleibt bei den Icefighters

Leipzig. Die Kaderplanung des Eishockey-Oberligisten Icefighters Leipzig ist so gut wie abgeschlossen. Am Donnerstag verlängerten die Sachsen mit Offensivspieler Dimitri Komnik um ein weiteres Jahr. Der gebürtige Kasache steht bereits seit 2016 in Leipzig auf dem Eis – Trainer Sven Gerike kannte den damals 19-Jährigen aus gemeinsamen Regensburger Zeiten.

„Dima übersieht man immer mal. Denn er ist ein schweigsamer Arbeiter – also keiner, der sich in den Vordergrund drängt“, schreiben die Icefighters in ihrer Pressemitteilung. „Er macht einfach seinen Job – das aber so ordentlich, dass er aus dem Team nicht wegzudenken ist.“ Sven Gerikemeint: „Dima ist ein solider, in der Offensive auf allen Positionen einsetzbarer Spieler. Das macht ihn so wertvoll für unser Team. Er will beweisen, dass er noch besser werden kann.“