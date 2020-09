"Verrückt nach Fußball": Er trägt seit fast 20 Jahren die Nummer sieben

Mit seinen 38 Jahren treibt der den Altersschnitt der Mannschaft ordentlich in die Höhe. Und trotzdem ist Dimitrios Bellos noch immer eine feste Säule und ein Leistungsträger beim TuS Mecklenheide. Das Trikot mit der Rückennummer sieben trägt er schon seit knapp zwei Jahrzehnten, seit zehn Jahren ist er Mannschaftskapitän. Nur kurz, für ein Jahr, gab es mal ein Intermezzo bei Fortuna Sachsenross. Und dank der Quotientenregelung geht es jetzt endlich rauf in die Bezirksliga.

Gern denkt der zweifache Familienvater an die ersten Annäherungen an den Fußball zurück. „Bis ich acht Jahre alt war, habe ich mich eher für Judo und allgemein den Kampfsport interessiert“, erinnert sich Bellos. „Angefangen mit dem Fußball habe ich dann bei Eintracht Hannover.“ Seitdem dribbelt er am liebsten auf der Position im offensiven Mittelfeld. In seiner Jugend kickte der Deutsch-Grieche auch für andere Klubs in Hannover - den HSC und Fortuna Sachsenross.