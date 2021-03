Bericht: Dimitrios Grammozis wird neuer Trainer beim FC Schalke 04 - Nachfolger von Christian Gross

Schafft er die Rettung in der Bundesliga? Wie die Bild berichtet, hat der FC Schalke 04 einen neuen Trainer gefunden. Dimitrios Grammozis wird demnach die letzten elf Spiele in dieser Saison auf der Trainerbank Platz nehmen und den Neuaufbau nach der Katastrophen-Saison vorantreiben.

Der FC Schalke hatte am Sonntag einen radikalen Strich gezogen. Das Bundesliga-Schlusslicht trennte sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Christian Gross und Sportvorstand Jochen Schneider. "Die getroffenen Entscheidungen sind nach den enttäuschenden Auftritten gegen Dortmund und Stuttgart unausweichlich geworden", wurde der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Buchta in der Mitteilung des Vereins zitiert. Man müsse angesichts der sportlichen Lage bei jeder personellen Entscheidung über die Saison hinaus denken. Deshalb soll nun Grammozis kommen. Am Tag nach dem großen Beben mit der Freistellung von Cheftrainer Gross leitete Mike Büskens gemeinsam mit dem bisherigen Assistenten Onur Cinel das Training. Büskens übernimmt in Zukunft die Rolle als Co-Trainer.