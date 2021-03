Dimitrios Grammozis vor Trainer-Debüt beim FC Schalke 04: Damit hat mich die Mannschaft überrascht

Rund 24 Stunden nach seiner Vorstellungs-Pressekonferenz am Mittwoch ist der neue Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis am Donnerstag erneut vor die Medienvertreter getreten, um seine ersten Eindrücke seines neuen Teams zu schildern. In seiner zweiten PK als Cheftrainer des Krisen-Klubs gab sich der 42-Jährige vor seinem S04-Debüt gegen Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/Sky) betont kämpferisch und optimistisch. "Ich freue mich total auf das Spiel. Ich will die Jungs einfach nur noch loslassen morgen, damit sie hier im Stadion zeigen können, was wirklich in ihnen steckt", sagte der frühere Zweitliga-Coach des SV Darmstadt.

