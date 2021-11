Eklat in Frankreich: Marseille-Profi Payet von Flasche am Kopf getroffen - Duell mit Lyon unterbrochen

Erneut hässliche Szenen in der Ligue 1: Bereits nach fünf Minuten ist die Partie zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille vom Schiedsrichtergespann um Referee Ruddy Buquet unterbrochen worden. Marseille-Profi Dimitri Payet wurde Lyon-Anhängern bei der Ausführung einer Ecke mit Wurfgeschossen befeuert und schließlich von einer gefüllten Wasserflasche am Kopf getroffen. Der 34-Jährige ging benommen zu Boden. Die Partie wurde anschließend unterbrochen, es fand eine Krisensitzung der Liga- und Vereinsverantwortlichen mit den Schiedsrichtern statt. Nach einer über einstündigen Pause sollte die Partie schließlich fortgesetzt werden. Während Lyon sich auf dem Feld für den Fortgang der Partie vorbereitete, blieb Marseille zunächst in der Kabine. Der Anhänger soll indes schnell identifiziert und des Stadions in Lyon verwiesen worden sein.