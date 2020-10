Diogo Jota schießt Liverpool an die Spitze: Ersatzgeschwächtes Klopp-Team schlägt West Ham

Der englische Meister steht wieder an der Spitze - und das dank einer echten Kraftanstrengung: Der FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp gewann am Samstagabend sein Heimspiel gegen West Ham United mit 2:1 (1:1) - mindestens bis Sonntagnachmittag steht das Klopp-Team mit nunmehr 16 Punkten ganz oben. Der Spanier Pablo Fornals hatte die Gäste in der 10. Minute in Führung gebracht. Liverpools Top-Torjäger Mohamed Salah glich in Anfield noch vor der Pause per Foulelfmeter aus (42.), der Portugiese Diogo Jota erzielte den Siegtreffer (85.).

Nun liegt es am Lokalrivalen der Reds, dem FC Everton, der am vergangenen Spieltag die erste Saisonniederlage beim FC Southampton (0:2) hinnehmen musste, ob der LFC Tabellenführer bleibt. Die Toffees können die Spitze am Sonntag auswärts gegen Newcastle United (15.00 Uhr, Sky) wieder zurück erobern. Dafür benötigen sie allerdings einen Sieg.