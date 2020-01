Ex-Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann über seinen neuen Job in Rostock und seine Beziehung zu Dirk Nowitzki

Am Dienstag (7. Januar 2020) wurde Dirk Bauermann offiziell als Trainer von Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves vorgestellt. Der 62-Jährige soll die Mannschaft, die in der aktuellen Saison unter den Erwartungen geblieben ist, doch noch in die Playoffs führen. Das ist Bauermann, der in seiner Trainerkarriere viele Erfolge im In- und Ausland bei Vereins- und Nationalmannschaften feierte und über große Erfahrung verfügt, durchaus zuzutrauen.