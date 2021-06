Dirk Bremser: "Die Arbeit im Profifußball hält mich jung"

Die Arbeit im Profifußball halte ihn jung. Sagt der 55-jährige Dirk Bremser, der neue Assistenzcoach des Zweitligisten Holstein Kiel. Und wenn der in Scharbeutz lebende Vollblut-Trainer über sein bisheriges Berufsleben spricht, dann strahlt er Dynamik, Esprit und Tatendurst in XXL-Format ab. Über 700 Spiele hat der Vater von zwei erwachsenen Söhnen mit seinem sportlichen Lebenspartner und „Chef“ Dieter Hecking in 20 gemeinsamen Jahren an der Seitenlinie bestritten, ehe im Frühjahr 2020 nach dem Nicht-Aufstieg mit dem HSV die Trennung erfolgte.

DFB-Pokaltriumph, Champions-League-Viertelfinale und Erstligaaufstiege zählen zu den Höhepunkten seiner an Erfolgen reichen Vita. 55 Erst- und 153 Zweitligapartien als Mittelfeldspieler zieren das Konto seiner aktiven Karriere. Die endete nach 35 Drittliga-Spielen für Holstein Kiel im Jahr 2000.