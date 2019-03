Dirk Nowitzki nach Standing Ovations der gegnerischen Fans: "War ein bisschen peinlich"

Bei einem Gastspiel mit seinen Dallas Mavericks bei den Los Angeles Clippers wurde Dirk Nowitzki eine besondere Ehre zuteil, als Doc Rivers, Trainer des Gegners, eine Auszeit nahm, um den 40-jährigen NBA-Star zu würdigen. Von der Sportwelt wurde der 2,13-Meter-Mann gefeiert, die Fans in der Halle standen sogar von ihren Plätzen auf. In einem Interview mit Sport1 verriet Nowitzki nun, dass er selbst zunächst nicht wusste, was los war. "Warum nimmt er die Auszeit und sagt, es sollen alle aufstehen? Zwei Minuten stehe ich dann da. Das war mir natürlich auch ein bisschen peinlich. Aber es ist eine Riesen-Erfahrung, dass man von Auswärtsfans so einen Empfang bekommt."