Dirk Nowitzki zum FC Bayern? Hoeneß: "...dann müsste man sich damit auseinandersetzen"

Uli Hoeneß kann sich in weiter entfernter Zukunft ein Engagement von Basketball-Legende Dirk Nowitzki beim FC Bayern München vorstellen. „Ich finde gut, was er gesagt hat, dass er ein, zwei Jahre Pause macht und in diesen ein, zwei Jahren wird er genug Ideen entwickeln, wie er dem Basketball weiterhin dienen kann“, sagte der scheidende Präsident der Münchner bei Magentasport. „Wenn er Lust hat irgendwann in Deutschland zu arbeiten, müsste man sich damit mal auseinandersetzen.“