Dennis Schröder hofft auf weiteres NBA-Jahr von Mavericks-Superstar Dirk Nowitzki

NBA-Profi Dennis Schröder hofft auf eine Fortsetzung der Karriere von Basketball-Superstar Dirk Nowitzki über das Saisonende hinaus. „Es ist traurig, dass er wahrscheinlich abtritt. Natürlich verstehen wir ihn auch. Aber ich glaube, er hat noch ein Jahr in sich“, sagte der Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder dem Streamingdienst DAZN und dem Internetportal Spox am Freitag. „Ich hoffe, dass er sich noch einmal zusammenreißt und noch eine Saison durchmacht.“

Der 25 Jahre alte Schröder würdigte unmittelbar vor dem Ende der regulären Saison in der nordamerikanischen Profiliga auch noch einmal die Verdienste des 40 Jahre alten Nowitzki von den Dallas Mavericks. „Was er gemacht hat, ist unglaublich. Er hat den deutschen Basketball natürlich komplett verändert und auch den Basketball in der NBA verändert“, sagte Nationalspieler Schröder. „Dass er aus Würzburg nach Dallas gekommen ist, 20 Jahre in der NBA auf dem höchsten Niveau gespielt und auch die Meisterschaft gewonnen hat, das ist Wahnsinn.“