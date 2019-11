Nowitzki erhält Dienstorden für soziales Engagement von Bundespräsident Steinmeier

Dem ehemaligen Basketball-Star Dirk Nowitzki wird eine große Ehre zu Teil. Am 4. Dezember wird ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland auszeichnen. Neben 23 Vertretern der 16 Bundesländer bekommt der langjährige NBA-Spieler die Ehrung im Schloss Bellevue zum Tag des Ehrenamts für den " herausragenden Einsatz in unterschiedlichen Bereichen der Bildung ", heißt es in einer Pressemitteilung des Bundespräsidialamtes.

Der 41-Jährige hatte in der vergangenen Saison seine aktive Karriere beendet. Bereits während seiner erfolgreichen Profilaufbahn gründete er in den USA und in Deutschland Stiftungen, um Kindern in Not zu helfen. Darüber hinaus ist er für die UNICEF als Botschafter im Kampf gegen Mangelernährung im Einsatz.