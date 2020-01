Dirk Zöllner vor Duell mit RB Leipzig: Union Berlin "nicht Pop, nicht Hochglanz", sondern "Rock'n'Roll"

Wann entstand Ihre Leidenschaft für den 1. FC Union? Zöllner: Ich bin geborener Köpenicker und nebenan in Karlshorst aufgewachsen. Da kommst du an dieser Mannschaft nicht vorbei. Außerdem gab es zu Ostzeiten immer diese Rivalität mit dem BFC Dynamo, der sogenannten „Bullenmannschaft“. Union – das waren so ein bisschen die Anarchisten. Als Pubertierender in den 70er Jahren war ich das erste Mal mit Kumpels im Stadion.

Und gleich fasziniert? Ja, natürlich. Das Stadion hat einfach Charme. Die Fans stehen direkt am Rasen, das hat eine besondere Atmospäre. Der Lärm, das Skandieren der Fans, die Menschen, die so dicht aufeinander stehen. Das war unglaublich.

Was macht den Verein so besonders? Die Fans haben ein ungeheures Mitspracherecht. Sie haben das Stadion selber mitgebaut, es gibt unglaublich viele Kleinsponsoren. Das ist was ganz Besonderes.

Sind Sie überrascht, dass die Vorrunde mit Platz elf so gut lief? Sehr. Das hätte niemand gedacht. Köpenick ist so ein bisschen in einem Glücksrausch. Dass die Mannschaft sogar noch vor Hertha steht, ist noch viel wichtiger. Aber es wäre auch keiner sauer gewesen, wenn es nicht so gut laufen würde.

Warum? Der Laden wäre bei Union auch voll, wenn sie in der zweiten Liga spielen würden. Einige Fans waren ja sogar gegen den Aufstieg. In der Vereinshymne von Nina Hagen gibt es die Zeile: `Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Eisern Union!` Das ist natürlich auch ein bisschen Folklore, weil ohne Geld geht es nicht in der ersten Liga.

Union gilt vom Vereinsmodell als Gegenentwurf zu RB Leipzig. Haben Clubs wie RB trotzdem ihre Berechtigung im Profifußball? Für mich absolut. Auch solche Mannschaften tragen was zur Identität einer Stadt oder einer Region bei. Der Osten hat es auch ein bisschen nötig. So ein erfolgreicher Verein hat für viele Menschen eine Bedeutung und stiftet Identifikation. Auch ich schaue in den Tabellen immer zuerst, was die Ostvereine gemacht haben. Zuerst natürlich nach Union.

Kritiker sagen, RB sei gar kein richtiger Ostverein. Wie sehen Sie das? Manche Fans pflegen natürlich die Unterschiede. Auf der einen Seite die Reichen, auf der anderen Seite der Underdog. Von solchen Gegensätzen lebt aber auch der Fußball. Ich finde es schön für Leipzig, dass hier so etwas installiert werden konnte. Ja – installiert, aber scheiß drauf! So ist der Kapitalismus, wa. Viele meiner Freunde aus Leipzig rennen begeistert zu den Spielen, denn sie spielen echt guten Fußball.

Im Hinspiel kassierte Union eine 0:4-Klatsche. Was ist Ihr Tipp für Samstag? Wir werden wahrscheinlich keine Chance haben, aber wenn man mich fragt, werde ich natürlich immer sagen: Union gewinnt. Ich bin grundsätzlich für die Schwächeren.

Wenn Ihr Verein ein Sänger oder eine Band wäre – wer käme da in Frage? Union wäre eher eine Rockband, keine Popmäuschen. So wie sich das anfühlt: die Rolling Stones. Der Verein ist von Kult getragen. Er ist Rock`n`Roll, er ist nicht Pop und nicht Hochglanz.