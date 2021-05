Diskriminierungsvorwürfe gegen Union Berlin: Jetzt spricht NLZ-Scouting-Chef Lars Mrosko

In einem Interview mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung und BuzzFeed News äußert sich nun der Chefscout des Nachwuchsleistungszentrums von Bundesligist Union Berlin Lars Mrosko zu den Vorwürfen. Er sagt, dass es bei Union keine Ausländerquote geben würde. Eltern von ehemaligen Jugendspielern hatten in einem anonymen Brief diese Frage aufgeworfen. Er sagt aber auch: “Ich weiß genau, was die Jungs meinen. Wer die Jungs aus diesen Kiezen holt, aus Neukölln, Wedding oder Kreuzberg, der muss manchmal auch wissen, wie man mit ihnen umgeht. Es gibt in Berlin riesige regionale Unterschiede, wo man dann als Verein auch eine gewisse Sensibilität und Feinfühligkeit mitbringen muss, so Mrosko. "Ob die Verantwortlichen von Union schon so weit sind, mit verschiedenen Klientel umzugehen, das weiß ich nicht. Es hat aber den Anschein, dass das vielleicht nicht so ist und man als Verein dazulernen kann.“

