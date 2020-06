Diskussionen um Handspiel: Neue Regel für Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Kinhöfer "Schwachsinn"

Wann ist ein Handspiel ein Handspiel? Diese Frage stellen sich Fans, Spieler, Trainer und Verantwortliche in diesen Tagen häufiger. Erst am Wochenende wurden in der Bundesliga wieder zwei Tore und ein Elfmeter aberkannt, weil die Hand im Spiel war - in allen Fällen unabsichtlich. Doch laut neuester Regel waren alle Entscheidungen richtig: Zufalls-Handspiele dürfen bei klaren Torchancen nicht mehr im Spiel sein.

Doch selbst unter den Schiedsrichtern sorgt die Regel für Diskussionen. "Für den Schiedsrichter macht es die Sache einfacher: Wenn die Hand im Spiel ist, kann es kein Tor geben. Für Fans, Spieler und Fußballbegeisterte generell ist es Schwachsinn. Es entbehrt einfach dem Geist der Regeln, die so gestaltet sein sollen, dass Tore fallen", sagte Torsten Kinhöfer, Ex-Bundesliga-Schiedsrichter, der Bild.

Zorc zürnt über Tor-Rücknahme gegen Düsseldorf

Beste Beweise lieferten am Wochenende die Bundesliga-Spiele. Unter anderem in der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund wurde ein Tor von BVB-Profi Raphael Guerreiro zurückgenommen. Dem Portugiesen war der Ball zuvor aus kurzer Distanz an den Oberarm geschossen worden. Videoschiedsrichter Deniz Aytekin hatte dies gesehen und dem Unparteiischen Sascha Stegemann in Düsseldorf ein entsprechendes Signal gegeben. Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc aber meinte: „Ich habe überhaupt kein Handspiel gesehen, gucke mir das aber gerne noch 20 Mal an.“

Profis gegen Schiedsrichter – Faustschläge, Schubser und Streiche Im Testspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem portugiesischen Spitzenverein Benfica Lissabon 2012 streckte Kapitän Luisao (ganz rechts) den deutschen Schiedsrichter Christian Fischer rüde zu Boden. Der Referee lag einige Zeit benommen auf dem Rasen und fiel mehrere Wochen aus. ©

Auch Trainer Lucien Favre schimpfte: „Es ist schwer, das zu akzeptieren“, meinte der Schweizer, der letztlich doch noch jubeln konnte. „Man kann nicht sagen, dass es kein Tor ist. Es ist klares Tor. Man kann das nicht annullieren.“ Was Zorc und Favre besonders aufregte, ist die Summe an Entscheidungen in kniffligen Situationen gegen ihr Team. Beim 0:1 gegen den FC Bayern am 28. Spieltag und beim 1:0 gegen Hertha BSC vor einer Woche waren den Dortmundern zwei Handelfmeter verwehrt geblieben.

Hamann kritisiert Elfmeter-Entscheidung gegen Leverkusen

Auch am Sonntag im Spiel des Reviernachbarn FC Schalke sorgte ein Handspiel für Diskussionen. In der 48. Minute soll Leverkusen-Verteidiger Edmond Tapsoba beim 1:1 (0:0)-Remis im Zweikampf mit dem Schalker Juan Miranda den Ball mit der Hand gespielt haben - nach Ansicht der Videobilder entschied Schiedsrichter Daniel Siebert schließlich auf Strafstoß für Schalke. Eine Entscheidung, die Sky-Experte Dietmar Hamann nicht nachvollziehen kann: "Mir fehlt da jegliches Verständnis", sagte der ehemalige Bayern-Spieler in der TV-Sendung Sky90.

Hamann ärgert sich über den verspäteten Elfmeter-Pfiff: "Es hat im ersten Moment keiner gesehen. Er trifft seinen Arm. Wie man für so etwas Elfmeter geben kann ...", sinnierte der TV-Experte. "Wir müssen schauen, dass wir die jungen Leute zum Fußball holen. Und so etwas hilft da nicht." Seiner Meinung nach sei die Handregel ohnehin schwammig formuliert. "Die Leute können es nicht mehr nachvollziehen", sagte Hamann, der forderte, die Kommunikation zwischen Videoschiedsrichter und Haupt-Referee künftig offen zu legen.

Neue Handspiel-Regel sorgt für Diskussionen