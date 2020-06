Diskussionen um Schiedsrichter: Real Madrid siegt glücklich und ist Tabellenführer in La Liga

Rekordmeister Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft mit dem FC Barcelona nach Punkten gleichgezogen. Die Königlichen siegten am Sonntag bei Real Sociedad San Sebastian 2:1 (0:0) und sind mit 65 Punkten nur noch zwei Treffer schlechter als der Titelverteidiger, der am Freitag nicht über ein 0:0 beim FC Sevilla hinausgekommen war.