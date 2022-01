"Dixie"-Gedenkstätte: Blumenmeer am Stadion von Dynamo Dresden wächst weiter

Dresden. Der Tod von Hans-Jürgen Dörner – er bewegt die Dresdner auch Tage nach Erhalt der traurigen Nachricht. Der Teppich aus Blumengestecken und Kerzen, der sich an der temporären Gedenkstätte im Rudolf-Harbig-Stadion gebildet hat, wuchs bis zum Wochenende unaufhaltsam weiter. Noch bis zum 30. Januar können Anhänger hier in stillem Gedenken Abschied von ihrem Idol nehmen. Der Verein bat alle Fans, beim Aufsuchen des Andachtsortes am K-Block auf Abstand untereinander zu achten.

Anzeige