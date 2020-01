Djamal Ziane – Gemessen an seiner Arbeit für den 1. FC Lok Leipzig

Dabei zählt Wolfgang Wolf, der Ziane eine Stammplatzgarantie ausgesprochen hat, das Budenmachen gar nicht zu den Hauptqualitäten seines Stürmers. „Ich messe ihn nicht an den Toren, sondern an seiner Arbeit für die Mannschaft. Er blockt, er geht in die Kopfbälle, in Zweikämpfe – manchmal ist er sogar zu defensiv“, analysiert der 62-jährige Fußballlehrer die Spielweise seines 1,86 Meter großen Wandspielers.