Mit 38 Jahren: Deshalb will Ex-Nationalspieler Djibril Cissé nochmal in der Ligue 1 spielen

Fünf Jahre nach seinem Karriereende will Djibril Cissé nochmal angreifen. Der ehemalige französische Nationalspieler plant im Alter von 38 Jahren sein Comeback in der Ligue 1. Das verriet der frühere Stürmer von Olympique Marseille und dem FC Liverpool gegenüber So Foot. Das hat einen besonderen Grund: Cissé, der zuletzt für zwei Jahre beim Schweizer Drittligisten Yverdon Sport kickte, will auf seine alten Fußballer-Tage noch die Marke von 100 Toren in der französischen Liga knacken.