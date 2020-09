Linienrichterin im Netz verunglimpft - Disqualifizierter Novak Djokovic reagiert: "Bitte euch, liebevoll zu sein"

Der Skandal um Novak Djokovic bei den US Open 2020 hat die Tennis-Welt in eine Art Schockzustand versetzt . Nachdem der Weltranglistenerste beim Wegschlagen eines Balles eine Linienrichterin getroffen hatte und diese daraufhin mit Atemproblemen kurzzeitig zu Boden gegangen war, sorgt das Thema auch zwei Tage danach noch für Kontroversen und Diskussionen - und leider zum Teil auch für beschämende Beleidigungen und Drohungen.

Obwohl Djokovic in seinem Entschuldigungs-Statement erklärt hatte, die Privatsphäre der Linienrichterin schützen zu wollen, wurde ihr Instagram-Account inzwischen öffentlich. Ein serbisches Boulevard-Blatt soll die Identität der Frau preisgegeben haben - mit fatalen Folgen für die Betroffene. Einige Djokovic-Fans ließen ihren Frust über die Disqualifikation des 17-maligen Grand-Slam-Siegers im Netz an der Linienrichterin aus, verunglimpften sie und ihren 2008 verstorbenen Sohn. Auch Morddrohungen sollen darunter gewesen sein, der Instagram-Kanal wurde inzwischen gelöscht.

Noch in der Nacht auf Dienstag reagierte Djokovic und forderte seine Supporter via Instagram dazu auf, die Linienrichterin "zu unterstützen und liebevoll zu sein". Der Serbe machte deutlich, dass sie "die Unterstützung unserer Community" ebenso brauche. "Sie hat überhaupt nichts falsch gemacht", so der dreimalige Champion von Flushing Meadows, dessen Traum vom nächsten Titel diesmal also bereits im Achtelfinale gegen Pablo Carreño Busta geplatzt war.