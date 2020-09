Tennis-Welt in Aufruhr: Djokovic startet Revolte gegen ATP - Nadal und Federer beschwören Einheit 

Anzeige

Es muss eine merkwürdige Lektüre gewesen sein für die Tennisfamilie, die da in der New York Times veröffentlicht wurde. Novak Djokovic, Nummer eins der Welt, meldete sich da vor den US Open zu Wort. Djokovic sei auf der Terrasse seines angemieteten Hauses zu sehen gewesen, gerade sei er von einem Sonnenbad zurückgekommen, war zu lesen. Auch dieser Satz stand da, Originalzitat Djokovic: "Die Bäume hier, die Ruhe, diese Umgebung ist ein Segen. Ich bin dankbar, weil ich das Hotel gesehen habe, in dem die Mehrheit der Spieler wohnt. Es ist hart für die Spieler, nicht ihr Fenster öffnen zu können, in einem kleinen Raum zu sein."

Man muss diese Vorgeschichte kennen, um auf das zu blicken, was sich vor dem New Yorker Grand-Slam-Start ereignete. Und das war nichts anderes als eine von Djokovic mitinitiierte Revolte gegen die Spielerorganisation ATP. Gemeinsam mit dem Kanadier Vasek Pospisil (ATP 92) und dem US-Riesen John Isner (ATP 21) rief Djokovic die Professional Tennis Players Association ins Leben, er und Pospisil erklärten sich zu Copräsidenten. Besonders pikant und brisant: Djokovic und Pospisil waren zuvor Mitglieder im Spielerrat der ATP.

Das Timing des Aufstands wirkte befremdlich vor den ersten Ballwechseln des Grand Slams im Big Apple. Doch nicht wenige glaubten an einen geplanten Coup, und zwar keinesfalls zufällig in der Abwesenheit der Großmeister Roger Federer und Rafael Nadal. Geraune über die Gründung einer Spielergewerkschaft hatte es schon gegeben. Um eine Abspaltung zu verhindern, waren Federer und Nadal wieder dem Spielerrat beigetreten. In New York nun, im Corona-August 2020, nutzte Djokovic die Gunst der Stunde ohne die Anwesenheit seiner schärfsten Gegenspieler aus.

Die reagierten: In einem Statement aller Grand-Slam-Turniere sowie der ATP, der WTA (Frauenorganisation) und des Weltverbands wurde die "Einheit gerade jetzt und mehr denn je" beschworen. Federer und Nadal wandten sich an die Tenniswelt, es sei "nicht der Moment für Uneinigkeit". Andy Murray bemängelte, dass die Frauen nicht an der Initiative beteiligt seien.

Komplizierte Verhältnisse im Profi-Tennis sorgen für Kontroversen

Die Verhältnisse im Profitennis sind kompliziert, vor allem, weil die Profis Anteilseigner der Firma ATP sind. Jeweils 50 Prozent der ATP gehören Turnieren und Spielern. Das führte wiederholt zu Kontroversen. Die Profis monierten, sie bekämen nicht genügend Einnahmen. Sie warfen der ATP, namentlich dem bis Ende letzten Jahres amtierenden Boss Chris Kermode, vor, zu freundlich zu den Turnieren und deren Besitzern zu sein. Kermode wurde gestürzt, unter Mithilfe von Djokovic, gegen den Willen von Federer und Nadal. Ein neuer Mann kam, der Ex-Profi Andrea Gaudenzi aus Italien, gehandelt als Spezi und Vertrauter von Djokovic.

Nun inszeniert Djokovic mit dem Ränkespiel hinter den Kulissen die nächsten Schlagzeilen. Der Serbe ist zwar der Topmann der Branche. Aber er hat das Tennis auch um diverse Eklats in der Zeit der Pandemie bereichert. Im Frühjahr hatte der 33-jährige Gutes im Sinn mit seiner Adria Tour, aber was am Ende des Experiments mit zu vielen Zuschauern und Infektionen schwerer wog, Leichtsinn oder Naivität, war kaum auszumachen. Die dilettantische Organisation hielt Djokovic nicht davon ab, den US-Open-Veranstaltern wieder und wieder die Frage zu stellen, ob man Vorschriften nicht aufheben könne.

Djokovic ist Drahtzieher der Lobbygruppe