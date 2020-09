Internationale Pressestimmen zur Djokovic-Disqualifikation bei den US Open: "Nächster Imageschaden"

Anzeige

Die Tennis-Welt steht unter Schock: Der Top-Favorit bei den US Open ist ausgeschieden – und zwar unter bedenklichen Umständen. Der an Position eins gesetzte Serbe Novak Djokovic wurde in der Nacht zum Montag deutscher Zeit disqualifiziert. Bei seiner Achtelfinalpartie gegen den Spanier Pablo Carreno Busta hatte Djokovic nach einem verlorenen Aufschlagspiel beim Stand von 5:6 im ersten Satz aus Frust einen Ball weggeschlagen – und dabei eine Linienrichterin getroffen. Auch minutenlange Diskussionsversuche des 33-Jährigen konnten die Schiedsrichter nicht davon abbringen, ihn für den Regelverstoß ausscheiden zu lassen.

Djokovic hatte zuvor in diesem Jahr noch kein Spiel verloren und galt als absoluter Top-Favorit auf den Titel beim Turnier in Flushing Meadows im New Yorker Stadtteil Queens, bei dem einige namhafte Konkurrenten – darunter Titelverteidiger Rafael Nadal – wegen der Corona-Pandemie gar nicht erst angetreten waren. Nun wird es einen neuen Grand-Slam-Champion geben. Im Viertelfinale stehen nämlich nur noch Spieler, die bisher keines der vier größten Turniere im Tennis gewinnen konnten – darunter auch der Deutsche Top-Spieler Alexander Zverev. Die internationale Presse reagiert auch angesichts dessen schockiert auf das Djokovic-Ausscheiden. Die Pressestimmen im Überblick!

Besonders ärgerlich ist das Aus in New York für Djokovic, weil er mit dem Turniersieg näher an den absoluten Tennis-Thron gezogen wäre: Er hätte seinen 18. Grand-Slam-Titel gewinnen können und hätte damit weiter Druck auf den Rekord von Roger Federer (20 Titel) und dessen Top-Verfolger Nadal (19) ausgeübt. "Djokovics Disqualifikation könnte seine Ambitionen, der Beste aller Zeiten zu werden, desaströs aus der Bahn werfen", fasst daher das amerikanische Fachblatt Sports Illustrated zusammen.

