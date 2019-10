DLV-Präsident Kessing lobt Katar: „Kritik deckt sich nicht mit meiner Wahrnehmung“

Schon weit vor Beginn der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha wurden die Umstände in Katar heftig kritisiert. Die Situation der über zwei Millionen Gastarbeiter sei schlecht, die Frauenrechte beschnitten. Während der WM gab es vor allem Kritik an den klimatischen Bedingungen für die Sportveranstaltung und dem geringen Zuschauerinteresse. Doch für Jürgen Kessing, den Präsidenten des deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV), sind all diese Meldungen zu negativ.

„Wenn man gesehen, gehört, gelesen hat, was im Vorfeld und innerhalb der ersten Tage alles verbreitet worden ist, deckt sich das nicht mit meinen persönlichen Erfahrungen und Einblicken. Organisatorisch ist das alles für uns hervorragend gelaufen“, sagte er auf der Abschluss-Pressekonferenz des DLV am Sonntag. Und auch sonst sei alles besser gewesen, als es herüberkomme. Schließlich seien die Menschen freundlich und hätten dem deutschen Team jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Zudem hätten die Veranstalter jede Kritik angenommen und entsprechende Anpassungen vorgenommen.

Auch das geringe Zuschauerinteresse sei nicht so dramatisch gewesen, wie berichtet. „Die Stimmung war in den letzten Tagen exzellent“, sagte Kessing und verwies auf die Europameisterschaft im vergangenen Jahr in Berlin. „Da waren an den ersten Tagen auch nur 30.000 Zuschauer im Stadion, beim Hochsprungfinale am Ende war es voll.“ Damals seien Athleten gar nicht mehr ins Stadion hineingekommen, sagte er.

"No-Ticket-Days" machen Stadion voll

Tatsächlich war auch in Doha eine Steigerung des Zuschaueraufkommens erkennbar. Am ersten Abend (27. September) waren lauf Veranstaltern 11.800 Zuschauer im Stadion. Nach einem Minus-Rekord am Montag von nur 7.266 Zuschauern, wurde es von Tag zu Tag voller mit dem Höhepunkt am Freitag, als der katarische Volksheld Mutasz Essa Barshim im Hochsprungfinale zu Gold sprang und ihm dabei 42.180 Zuschauer zujubelten.

Verschwiegen wird von den Ausrichtern dabei allerdings, dass sogenannte „No-Ticket-Days“ ausgerufen wurden und Zuschauer in Bussen ins Stadion gebracht wurden, die dann dort gelangweilt auf ihre Handys starrten. Aus eigenem Antrieb, so schien es, kamen jedenfalls nicht alle.

Dennoch hofft Kessing, dass einige Eindrücke korrigiert würden. Schließlich habe sich Katar enorm entwickelt in den letzten 50 Jahren. Dafür hätten „wir“ Jahrhunderte gebraucht. In Katar gehe alles im Schnelldurchlauf. Und auch die Frauen seien in Katar weitaus besser dran, als in anderen arabischen Ländern. „Was für hier Frauen getan wird, ist enorm.“

Amnesty International kritisiert Katar

Allerdings kritisierte Amnesty International auf SPORTBUZZER-Nachfrage erst am Freitag noch einmal die Zustände in Katar – vor allem für die unzähligen Gastarbeiter im Land. „Das Kafala-System muss vollständig abgeschafft werden. Die Pässe müssen nach der Einreise zurückgegeben werden und die Arbeiter brauchen eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung. Ohne die sind die Arbeiter illegal im Land. Es müssen Mindestlöhne pünktlich gezahlt werden und die Arbeiter müssen vernünftig versorgt und untergebracht werden“, sagte Regina Spöttl, Expertin bei Amnesty International für die Golfregion.

Immerhin gebe es kleine Fortschritte, sagte sie und wünschte sich mehr Courage von Sportlern. „Der Sport kann die Politik beeinflussen. Viele Sportler wollen sich einfach bedeckt halten. Das ist schade“, sagte Spöttl. Da waren die Aussagen von Kessing wohl eher kontraproduktiv.

