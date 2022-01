Das sind die Kandidaten: Wer wird Dresdens Mannschaft des Jahres 2021?

DURCHSCROLLEN: Die nominierten Teams

Dresdner SC (Volleyball): Die DSC-Volleyballerinnen haben in der vergangenen Saison das „Wunder an der Elbe“ wahr gemacht und sich zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte den Deutschen Meistertitel geholt. Das mit einem Durchschnittsalter von 22,5 Jahren sehr junge Team war nach einigen Startschwierigkeiten zu Saisonbeginn am Ende als Vorrundensieger in die Play-offs eingezogen. Dennoch lagen die Schützlinge von Erfolgscoach Alexander Waibl in der Best-of-five-Finalserie gegen Favorit Stuttgart schon mit 0:2 zurück, wehrten jedoch beide Matchbälle des MTV ab und setzten sich nach einer unfassbaren Aufholjagd am Ende noch mit 3:2 in der Serie durch. „Dieser Titel wird für mich ein Highlight in meinem Leben bleiben, mit diesem Team mit so tollen Charakteren hat Volleyball immer viel Freude gemacht. Und wenn eine nicht so gut drauf war, ist eine andere eingesprungen“, sah Kapitän Lena Stigrot im überragenden Teamgeist einen wichtigen Schlüssel für den Erfolg. ©