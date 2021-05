Von Nürnberg bis Bremen: So lief RB Leipzigs Pokalsaison bis zum Finale

Leipzig. Fünf Spiele, fünf Siege, 14:1 Tore: Die aktuelle DFB-Pokalsaison, die neunte in der 12-jährigen Vereinsgeschichte, ist für die Kicker von RB Leipzig bislang eine einzige Erfolgsgeschichte. Vor allem beim 2:1-Last-Minute-Sieg im Halbfinale in Bremen ließen die Mannen um Trainer Julian Nagelsmann keinen Zweifel daran, dass sie den Pott unbedingt nach in die Messestadt holen wollen. Einen großen Anteil am Finaleinzug hat Yussuf Poulsen, der in den fünf bisherigen Pokal-Runden fünf Treffer erzielte. Anzeige

Immer wieder Poulsen

Gleich zum Auftakt im September gab es einen souveränen 3:0-Sieg gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Bereits in der 3. Minute nutzte Amadou Haidara einen Abspielfehler des Nürnberger Torhüters Christian Mathenia. In der Folgezeit geriet der Erstrundensieg nie in Gefahr. In der zweiten Halbzeit schraubten Yussuf Poulsen und Hee-Chan Hwang die Führung auf ein standesgemäßes 3:0.

DURCHKLICKEN: Bisherige Auftritte von RB Leipzig im DFB-Pokal 29.07.2011: Regionalligist RB Leipzig gibt sein Debüt im DFB-Pokal. Und was für eins! Zu Gast ist Bundesligist VfL Wolfsburg. Der haushohe Favorit fährt geschlagen nach Hause. 3:2 gewinnen die Leipziger. Held des Abends ist Daniel Frahn, der alle drei Tore erzielt. ©

Auch in der zweiten Runde stand am Ende gegen den Liga-Konkurrenten FC Augsburg ein 3:0 auf der Anzeigetafel. Schon in der 11. Minute köpfte Abwehr-Ass Willi Orban sein Team auf die Siegerstraße. Weitere Chancen zur Vorentscheidung konnten nicht genutzt werden. Erst in der Schlussphase stellten Yussuf Poulsen und Angelino den Einzug in das Achtel­finale sicher.

Gegentore? Nur in Bremen

Deutlich schwerer war die Aufgabe im Viertelfinale. Hier empfingen die RB-Kicker im Duell der abwehrstärksten Mannschaften der Liga den VfL Wolfsburg. Hier hatten die Leipziger zunächst Glück, als der Wolfsburger Wout Weghorst bei einem Elfmeter in der 26. Minute wegrutschte und den Schuss über den Kasten setzte. In der 63. Minute sorgte Yussuf Poulsen mit seinem Rechtsschuss für die Führung. Der eingewechselte Hee-Chan Hwang stellte den Sieg mit seinem Tor in der 88. Minute sicher.