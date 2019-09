Döbelner Halbmarathon: Am Sonntag wird wieder gelaufen

Döbeln. Zum achten Mal fällt am Sonntag der Startschuss für den Döbelner Halbmarathon. Vom Welwel Sport- und Freizeitzentrum aus gehen ab 10 Uhr wieder mehrere hundert Läuferinnen und Läufer auf die vier verschieden langen Strecken. Bis nach Westewitz, ans Kanuheim Bischofswiese, laufen jene, die sich für die 21,1 Kilometer entschieden haben. Zehn, fünf und 2,5 Kilometer können ebenso absolviert werden. Alle Läufer werden unterwegs wieder von zahlreichen Helfern unterstützt, die unter anderem dafür sorgen, dass alle den Weg zurück ins Ziel finden und gut verpflegt werden.

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für den Halbmarathon. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt haben die Organisatoren die Strecke gecheckt, so dass trotz ein paar Baustellen alle Wege frei sind. Nicht frei ist die Zufahrt zum Veranstaltungsgelände über die Straße des Friedens und die Schillerstraße. Geparkt werden kann unter anderem aus diesem Grund auf dem großen Kaufland-Parkplatz, der am Sonntag den Halbmarathon-Teilnehmern und Gästen zur Verfügung steht. Für alle Läufer und auch Besucher ist außerdem wichtig zu wissen, dass die Fichtestraße am Sonntagvormittag komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist. „Das ist ein Teil unserer Strecke“, erklärt Organisationsleiter Andreas Bunk vom Team neuelaufkultur, warum das so ist. Wer also sein Auto nicht auf dem Kaufland-Parkplatz abstellen möchte, kann die Flächen rund um das Gymnasium nutzen. Da die Wetteraussichten für Sonntag hervorragend sind, kann man gut zu Fuß das letzte Stück bis zum Start-und Ziel-Gelände Welwel in Angriff nehmen.

Mit kleinen Behinderungen zu rechnen

Um Verständnis bitten die Organisatoren auch Fußgänger und Autofahrer. An drei Punkten auf der Strecke, die über den Mulderadweg durch das Döbelner Stadtzentrum, vorbei am Stadtbad und über die Kreuzung in der Ortsmitte Technitz führt, ist mit kleinen Behinderungen zu rechnen. Am Kreisel Wappenhensch unterstützt die Polizei die Helfer beim vorübergehenden Absperren der Straße, genauso auf der Rosa-Luxemburg-Straße in Höhe Stadtbad.

Dort gibt es übrigens auch kräftig was auf die Ohren: Nicht nur als Motivation für die Läufer, sondern auch für Zuschauer machen „The last Rocker“ alias Till Niemann und Lenny Gottwald Musik. In der Klosterwiesen wird getrommelt, genauso am Kanuheim, wo die Halbmarathonis nur noch wenige Meter bis zu ihrem Wendepunkt haben. Im Start-Ziel-Gelände herrscht ebenso Stimmung. Dafür sorgen Moderator Stefan Bräuer, die Cheerleader von Stardust Delikt und unter anderem eine Hüpfburg für die Kinder, die noch vor den großen Läufern beim kostenfreien Sparkassen Kids-Cup um die Wette flitzen können.

