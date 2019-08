Döbelner Jungs holen Vizemeister-Titel bei Bundesfinale

Döbeln/Prora. Ein Döbelner Team hat sich beim Bundesfinale der Sparkassen Fairplay Soccer Tour 2019 in Prora den Vizemeister-Titel erkämpft. Sechs Mannschaften aus der Döbelner Region hatten mit ihrem spielerischen Können und dem Fairplay das Ticket für das Bundesfinale Ende Juli auf Rügen gelöst. Dort ereignete sich dann etwas, was keiner der Teilnehmer, Eltern und Trainer für möglich gehalten hatte: Vier Schüler der Altersklasse 6 bis 10 aus Döbeln qualifizierten sich für das Finalspiel.

„Es war ein packendes Finale und unsere Jungs haben super gespielt. Leider war das Glück auf der Seite der Gegner und so verloren wir nach Verlängerung mit 2:1“, berichtet Katrin Wagner, Mutter eines der Kicker. Nach erster Enttäuschung konnten die sich die Jungen über die Medaille des Vizemeisters freuen, welche sie von Ehrengast Urs Kluser, Generalsekretär der UEFA Foundation for Children, in Empfang nahmen. Eine großartige Leistung erzielten vier weitere Döbelner: sie belegten in der Altersklasse 11 bis 14 den 5. Platz.

Mehr als 3 000 Kinder und Jugendliche nahmen vom 24. bis 28. Juli am großen Bundesfinale in Prora teil. Bei den Vorrunden- und Qualifikationsturnieren gab es mit rund 22 000 Teilnehmern in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einen neuen Rekord. Halt machte die Soccer Tour auch in Hartha. So konnten sich 32 Teams aus der Region Döbeln fürs Landesfinale qualifizieren. 2020 geht die Fairplay Soccer Tour in eine neue Runde. Die Planungen dazu laufen bereits.