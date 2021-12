Döbelner Läufer kämpft sich nach schwerer Erkrankung zurück ins Leben

Döbeln. Verwunderlich ist es schon, wie es Ausdauerläufer Norbert Meier vom ESV Lok Döbeln in den letzten zwei Jahren gesundheitlich ergangen ist. Früher absolvierte der Sportler die Marathonläufe beim Rennsteiglauf regelmäßig in unter fünf Stunden. Immerhin schon 17 Mal. Anfang 2021 ging dann gerade noch Walking bei der Mittelsächsischen Lauftour. Anzeige

Schuld könnte eine Corona-Infektion sein – allerdings schon Ende 2019. Zu diesem Zeitpunkt gab es gerade einmal Berichte aus China. Und die Österreicher und ihre Skigäste in Ischgl hatten das Corona-Virus damals wohl kaum auf dem Plan. Was also hat den heute 35-Jährigen, der in Rochlitz wohnt, denn eigentlich ereilt?

„Ich bin beruflich bedingt in ganz Sachsen unterwegs“, erzählt Meier, der als Sicherheitsingenieur für den Straßenbetriebsdienst arbeitet. „Da hatte ich auch 2019 ziemlich viele Kontakte mit anderen Menschen.“ Drei Wochen lag der Lok-Sportler dann vor zwei Jahren erstmal flach, bevor es wieder besser ging. Aber: „Ostern 2021 habe ich dann erhebliche gesundheitliche Probleme bekommen und mich Himmelfahrt selbst ins Krankenhaus eingewiesen.“

Blick nach vorn

Ergebnis des Gesundheits-Checks: Viel zu hohe Zuckerwerte im Blut und als Krankheitsbild Diabetes Typ 1 – bei einem Menschen, der seit seiner Jugendzeit immer Ausdauersport betrieben hat. Wie geht das? „Die Ärzte haben dann meine Krankheitsgeschichte durchgeforstet. Grund ist wohl der Infekt aus dem Jahr 2019. Einiges bei den Symptomen hat auf Corona hingewiesen, aber das war nicht mehr nachzuweisen. Und vor zwei Jahren ist ja auch nichts in Sachen Corona-Infektion untersucht worden.“

Gruppenfoto vom Collm-Team, v.l.n.r. stehend: Thomas Moosdorf, Norbert Meier, Michael Schön, Anne Voigtländer, Konrad Muhl, Jana Siebenhörl, Anita Häußler, Kathrin Suhr, Wallfried Heinicke, Max Untermann, hockend: Silke El Gendy-Johne, Kerstin Kuntzsch © Stefan Suhr

Die Zuckerwerte von Norbert Meier waren vor dem Gang ins Krankenhaus so schlecht, dass er die nächsten Tage nach der Selbsteinweisung laut Ärzten wohl nicht überlebt hätte. Seitdem muss sich der Läufer zum Ausgleich Insulin spritzen. „Zum Glück nur in minimalen Dosen, weil ich Ausdauersport mache.“ Und einen weiteren Vorteil hatte die Erkrankung auch. „Ich habe einiges abgenommen und wiege jetzt nur noch zwischen 80 und 85 Kilogramm. Jetzt fange ich an, mich Stück für Stück wieder aufzubauen.“

Und nach einer dreiwöchigen Reha in der Bad Schandauer Falkenstein-Klinik blickt Norbert Meier schon längst wieder positiv auf die Saison 2022 – auch wenn nicht sicher ist, was von seinen Startplänen am Ende aufgrund der Corona-Pandemie umsetzbar sein wird. „Der Arzt in Bad Schandau hat nach dem Belastungs-EKG erfreut zu mir gesagt, ich hätte ein Sportlerherz.“ Und darauf kann man als Ausdauersportler natürlich aufbauen – trotz Diabetes.



"Will einfach nur durchhalten"

Los soll es 2022 in Österreich gehen. Falls möglich. „Da gibt es in Ramsau einen Ski-Langlauf über 25 Kilometer im klassischen Stil, an dem ich gerne teilnehmen möchte“, erzählt Meier. Dann soll es im Februar zum Isergebirgslauf nach Tschechien gehen. Auch auf Langlaufbrettern. „Früher bin ich dort die 50 Kilometer gelaufen. Jetzt fange ich erstmal mit zehn oder 25 Kilometern wieder an.“

Und was ist mit der Mittelsächsischen Lauftour von Organisatorin Anita Häußler, die inzwischen schon alle Termine für 2022 eingetaktet hat? „Da will ich so viele wie möglich als Lauf absolvieren und nicht mehr walken. Die Zeiten stehen dann aber nicht im Vordergrund. Ich will einfach nur durchhalten.“ Den Auftakt im April in Geringswalde beim Schlossberglauf hat sich der Rochlitzer schon dick im Terminkalender angestrichen.

In diesem Jahr war er beim 30. Technitzer Kuchenlauf und dem 36. Döbelner Fackellauf am Start. „In Technitz noch bei den Walkern und beim Fackellauf als Läufer. Da habe ich erstmal 9200 Meter in einer Stunde geschafft.“

Kampfeswillen

Und für den Halbmarathon beim Rennsteiglauf im Mai 2022 hat Meier natürlich auch schon gemeldet. „Eine Übernachtungsmöglichkeit in Schmiedefeld haben wir für nächstes Jahr auch bekommen“, freut sich Meier über seinen Glücksgriff im ansonsten ausgebuchten Umfeld des Laufes. Da bleibt nur zu hoffen, dass diese sportliche Großveranstaltung mit über 10.000 Teilnehmern dann auch stattfinden kann.

Falls nicht, hat der Rochlitzer aber noch ein anderes Highlight im nächsten Jahr auf dem Programm. „Ich möchte mit meinen Eltern im Sommer eine zehntägige Alpenüberquerung mitmachten.“ Eine Wandertour also mit Start in Hall (Tirol) und Ziel im Brixen (Südtirol) mit rund zehn Teilnehmern und Übernachtungen in Berghütten. Keine Großveranstaltung – könnte also klappen, wenn Italien nicht die Grenzen zumacht.