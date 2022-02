Döbelns Floorballer können auf weibliche Unterstützung zählen

Döbeln. Die Erste der Leipziger hat am selben Tag um 19 Uhr in der Bundesliga ein Auswärtsspiel in Weißenfels – und kann kaum Spieler für die Zweite entbehren. Für den Tabellenletzten aus Leipzig geht es um den Verbleib in der Bundesliga. Anzeige

Grund zwei hat auch etwas mit den Ansetzungen zu tun. Die Bundesliga-Frauenmannschaft vom MFBC Leipzig/Grimma ist am Sonnabend um 15 Uhr in Wernigerode gefordert. „Deswegen kann Tiffany Küttner bei uns mitspielen“, erklärt UHC-Vereinschef Ingolf Thoß. Da die 23-Jährige am Sonnabend aufgrund ihrer Fortbildung zur Verwaltungsfachwirtin noch Schule hat, fällt für die Abwehrspielerin die Reise in den Harz aus und die mit Zweispielrecht ausgestattete Floorballerin kann am Abend die Döbelner Männermannschaft unterstützen.

Das ist auch dringend notwendig, denn: „Wir haben aktuell nur zwei Reihen mit insgesamt zwölf Spielern und zwei Torhütern zur Verfügung. Leider gibt es schon wieder aufgrund von Corona einen Quarantänefall bei uns im Team. Der Spieler war sogar geboostert und ist trotzdem positiv getestet worden.“ Dazu kommen Ausfälle von Corona-Genesenen, die durch den kurzfristig verkürzten Genesenen-Status plötzlich durchs Raster fallen. „Und die einmalige Impfung mit Johnson & Johnson reicht auf einmal auch nicht mehr aus.“



Hinspiel unglücklich verloren

Trotzdem hat Ingolf Thoß Hoffnungen auf einen Heimerfolg. „Die Chancen sind ausgeglichen und Leipzig hat das letzte Spiel zuhause gegen die Weißenfelser Reserve mit 0:11 verloren. Kann aber sein, dass bei Weißenfels auch einige Bundesligaspieler dabei waren.“ Auf jeden Fall dürfte es Sonnabend in der Stadtsporthalle spannend werden. Das Hinspiel am 14. November 2021 hatte der UHC übrigens unglücklich mit 2:3 verloren. Bis fünf Minuten vor dem Abpfiff stand es in der Sporthalle am Rabet noch 2:2, bevor Lukas Richter noch das 3:2 für die Gastgeber erzielte.

Für Döbeln trafen damals im zweiten Drittel Niklas Baier und David Treschau zum 2:2-Ausgleich. In der aktuellen Tabelle ist Leipzig II nach sechs Spielen mit neun Punkten Dritter (Torverhältnis 45:43) und der UHC belegt mit sechs Zählern Rang sechs (24:26). Bei einem Heimsieg mit mindestens drei Treffern Differenz wäre Döbeln in der Tabelle am SC DHfK II vorbei. Was den weiteren Spielbetrieb in der Regionalliga Ost angeht, hat der Floorball Verband inzwischen auch Regelungen getroffen. Die drei Spieltage, die im November und Dezember 2021 sowie im Januar 2022 abgesagt werden mussten, sollen nach dem ursprünglichen Saisonende Anfang April nachgeholt werden.