Dobrý den! Lok Leipzig holt Torwart Kýček aus Stendal

Probstheida. Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat mit Lukáš Kýček einen weiteren Torhüter für die neue Saison in der Regionalliga Nordost verpflichtet und diese Verpflichtung am Sonnabend bekannt gegeben. Der 21-jährige Kýček bekommt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Er wurde wurde 1998 im tschechischen Pilsen geboren und spielte in der Jugend für Baník Sokolov, Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus. Das Talent wechselte im Sommer 2017 zum Optik Rathenow in die Oberliga (Staffel Nord) und im Winter 2018 zum 1. FC Lok Stendal. Für die Altmärker absolvierte Kýček insgesamt 35 Oberligaspiele sowie 4 Begegnungen für die zweite Vertretung in der Kreisoberliga.

Der neue Keeper freut sich jedenfalls auf die Herausforderung bei dem blau-gelben Traditionsverein in Leipzig: „Ich werde alles tun, damit wir die Ziele des Vereins erreichen." Auch der neue Sportdirektor Wolfgang Wolf scheint zufrieden zu sein: „Lukáš ist ein junger und talentierter Torwart, der sich durch das Probetraining bei uns aufgedrängt hat. Wir begrüßen ihn sehr gerne bei uns ."