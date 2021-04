Doch nicht gegen "Little Tyson": Gifhorns Boxer Idiev bekommt neuen Gegner

Am Samstag sollte es für Bashir Idiev gegen „Little Tyson“ zurück in den Ring gehen, am Mittwoch erfuhr der Weltergewichts-Boxer: Daraus wird nichts. Sein für den Kampf im baden-württembergischen Ötigheim angesetzter Gegner Laszlo Fekete (Ungarn), genannt „Little Tyson“, wurde vom belgischen Box-Verband weltweit bis zum 22. Juli gesperrt, sein Landsmann Gyula Rozsas wird einspringen.

Der 24 Jahre alte Gifhorner erfuhr erst am Mittwoch von der Sperre für Fekete, den Grund kennt er nicht. „Vom ungarischen Box-Verband hatte er noch die Freigabe bekommen“, sagt Idiev, den die kurzfristige Änderung nicht wirklich tangiert. „Es ist keine große Umstellung für mich. Es geht für mich auf Sieg.“ Wie Fekete, auf den sich Idiev anhand von Videos vorbereitet hatte, ist auch Rozsas ein Rechtsausleger „nur ein wenig größer als ich“, wie Idiev anmerkt. Für ihn aber kein Problem. „Beim Sparring hatte ich auch größere Gegner.“