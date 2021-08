Doch noch länger ManCity-Trainer? Pep Guardiola relativiert Abschiedsgedanken

Star-Trainer Pep Guardiola kann sich nun doch ein Engagement über 2023 hinaus beim englischen Meister Manchester City vorstellen. "Ich könnte in zwei Monaten gehen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen oder der Klub mit mir unzufrieden ist. Ich kann in drei Monaten gehen oder in fünf Jahren", sagte der Spanier. Was er habe sagen wollen, ist, dass er nach seiner Zeit bei ManCity eine Pause brauche.

