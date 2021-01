Lukabakio für Spiel gegen Werder Bremen gestrichen - Hertha-Manager Preetz erklärt mangelnden Teamgeist 

Michael Preetz sieht das größte Problem bei Hertha BSC offenbar in der mangelnden mannschaftlichen Geschlossenheit. "Ich glaube nicht, dass es eine Frage des Engagements ist. Es ist eine Frage des Miteinanders", sagte der Manager vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Samstagabend bei Sky: "Wir haben uns im Sommer bewusst für einen Umbruch entschieden und uns erhofft, dass der Prozess in der Mannschaft schneller voran geht. Wenn du in so einem Prozess bist, helfen positive Ergebnisse. Wenn die ausbleiben, dann musst du umso mehr gegen Widerstände ankämpfen."

