Bericht: Hertha BSC mit Dodi Lukebakio über Wechsel einig – Rekord-Transfer für Berlin

Wechsel-Kracher in der Bundesliga: Hertha BSC hat sich laut einem Bericht der Bild mit Stürmer-Star Dodi Lukebakio auf einen Transfer in diesem Sommer geeinigt. Nach Angaben des Blattes vom Mittwoch geht es bei dem Wechsel nur noch darum , dass sich die Berliner mit dem FC Watford über die Ablösesumme verständigen. Und offenbar wird es die höchste, die Hertha BSC jemals für einen Neuzugang ausgegeben hat.

Raffael, Marko Rehmer und Marcelinho dürften jedem Hertha-Fan und Bundesliga-Nostalgiker ein Name sein. Sie gehören zu den zehn teuersten Neuzugängen der Vereinsgeschichte des Hertha BSC Berlin. Doch für wen mussten die Berliner am meisten hinblättern? ©

Wechsel zu Hertha BSC? Lukebakio schoss den FC Bayern ab

Der Premier-League-Klub FC Watford hatte Lukebakio in der vorigen Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, wo der 21 Jahre alte Belgier großen Anteil daran hatte, dass die Fortuna als Aufsteiger überraschend Tabellenzehnter wurde. Der Flügelspieler erzielte zehn Tore, dabei unter anderem alle drei Treffer beim sensationellen 3:3 gegen den Deutschen Meister FC Bayern München, was für eine heftige Krise beim FCB sorgte.