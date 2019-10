Doha Daily: Mateusz Przybylko bei der Leichtathletik-WM vom Kopf gebremst

Dass Leistungssport vor allem Kopfsache ist, musste der deutsche Hochspringer Mateusz Przybylko leidvoll erfahren. Eigentlich hätte der Europameister am Donnerstag im Finale nach Medaillen greifen wollen. "Das habe ich drauf", sagte er noch vor der Qualifikation gegenüber dem SPORT BUZZER optimistisch. Doch davon war im Vorkampf am Dienstag nichts mehr zu sehen. Nach sechs Sprüngen war Schluss, gerade mal die Einstiegshöhe von 2,17 Meter übersprang er.

"Beim Einspringen bin ich schon nicht ins Laufen gekommen", sagte er später. "Dabei habe ich mich gut gefühlt. Also rein körperlich." Und wo lag dann das Problem? "Im Kopf", sagte Przybylko. "Ich bin durcheinander."

Dabei hatte er sich nach einer sehr abwechslungsreichen Saison schon im Vorfeld der WM psychologische Hilfe geholt. Für Doha hat es noch nicht geholfen. Jetzt will er erst einmal abschalten. Und das gelingt ihm am besten beim Motorrad fahren. Seine Maschine hat in dieser Saison ohnehin viele Kilometer gemacht. Jetzt kommen noch ein paar drauf - weil der Kopf den Körper wieder einmal geschlagen hat.