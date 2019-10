Doha Daily: Felix, Fraser-Pryce - Die Muttis rocken die Leichtathletik-WM

Die US-Amerikanerin Allyson Felix hat es in der 4x400-Meter-Mixed-Staffel getan, die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce über die 100 Meter ebenfalls. Sie holten jeweils Gold – und schrieben Geschichte. Und was macht die deutsche Kugelstoßerin Christina Schwanitz? Alle drei haben etwas gemeinsam: Sie sind nach einer Babypause zurück und kämpf(t)en in Doha um Medaillen.