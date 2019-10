Doha Daily: Fragwürdige Moderne bei der Leichtathletik-WM

Der Welt-Leichtathletik-Verband tut in diesen Tagen viel dafür, die olympische Kernsportart als jung und hip darzustellen. Nach der WM gibt es sogar einen neuen Namen. Aus „Internationale Vereinigung der Leichtathletikverbände“ wird „World Athletics“. „Wir sind fest davon überzeugt, dass dies uns dabei helfen wird, mehr junge Menschen zu erreichen“, sagte IAAF-Präsident Sebastian Coe. Noch so eine tolle Idee: eine Kamera im Startblock der Sprinterinnen und Sprinter – zwischen den Beinen. „Die Idee der upper camera ist es, die Kommunikation zwischen Athlet und Zuschauer durch eine innovative Eventpräsentation zu verbessern“, erklärte der deutsche Leichtathletik-Verband.

Das ging nach hinten los. Zumindest bei den Frauen. „Ich finde die Kamera an dieser Stelle nicht so geil“, sagte Gina Lückenkemper. „Wenn wir Frauen in den knappen Sachen beim Start darübersteigen müssen, fühlt sich das nicht so toll an. Ich weiß ja nicht, ob ihr nur in Unterwäsche von unten gefilmt werden wollt.“ Der DLV beschwerte sich, andere Verbände auch.

Die Konsequenz: Die Bilder werden geschwärzt und erst gezeigt, wenn die Athletinnen im Block sitzen – und nach 24 Stunden gelöscht. Das reicht nicht allen. Sprinterin Tatjana Pinto: „Ich hoffe, sie werden abgeschafft.“