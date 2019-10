Doha Daily: Über Konstanze Klosterhalfen liegt bei der WM Alberto Salazars Doping-Schatten

Als Konstanze Klosterhalfen das erste Mal leicht ins Straucheln geriet, war ihr Vorlauf über die 5000 Meter schon längst beendet. Souverän hatte sich das deutsche Lauftalent gerade auf der Bahn für das Finale am Samstag qualifiziert . Die anschließenden Fragen der Journalisten über den Leiter ihres Teams Nike Oregon Project, Alberto Salazar, strengten sie mehr an. Der Trainer war am Dienstag von der amerikanischen Anti-Doping-Agentur (Usada) für vier Jahre wegen Dopingvergehen gesperrt worden . Klosterhalfen gehört dem Team offiziell seit April des vergangenen Jahres an.

„Schockierende Nachrichten“ seien es gewesen, die sie „traurig“ machen würden, sagte Klosterhalfen, ihre Trinkflasche nervös in den Händen knetend. Sie fühlte sich sichtlich unwohl, beteuerte aber immer wieder, dass sie mit all den Methoden nichts zu tun hätte. Schließlich sei ihr Trainer Pete Julian und nicht Salazar direkt. Weiterlaufen für das Team wolle sie ohnehin, schließlich sei es „das beste Team der Welt“. Deshalb will sie an diesem Samstag ihr Bestes geben – und für Deutschland auf der Langstrecke eine Medaille holen. Auf kritische Nachfragen muss sie sich in diesem Fall wohl wieder einstellen.