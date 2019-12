Doll-Aus bei APOEL kam überraschend: Interne Kritik an Trainingsbedingungen und Kader?

Thomas Doll ist wieder auf dem Markt. Und der 53-Jährige wird international gewiss einen neuen Trainerjob bekommen. Doll war nach der gescheiterten Rettung bei Hannover 96 bei Apoel Nikosia unter Vertrag. Für 15 Pflichtspiele, am Montag war Schluss. Das Aus kam überraschend. Doll war nur knapp in der Champions-League-Quali gegen Ajax Amsterdam ausgeschieden und ist Zweiter der Euro-League-Gruppe. Was lief schief mit Doll auf Zypern? An seinem krummen Englisch wird es nicht gelegen haben. Irgendwie mitreißend, wie Doll im flüssigen Denglisch (Mischung aus Deutsch und Englisch) Motivationsreden auf Pressekonferenzen hielt. Er fügte in englische Sätze mal ein „Pass auf!“ oder „sondern“ ein. Ähnlich authentisch wie bei 96: offen in der Kritik, vielleicht zu offen. Der Grund für seine Entlassung „in beiderseitigem Einvernehmen“ soll seine interne Kritik an Trainingsbedingungen und Kaderstärke gewesen sein.

Von Rangnick bis Kocak: So viele Punkte holten die 96-Trainer in ihren ersten drei Pflichtspielen Ralf Rangnick: Zur Saison 2001/2002 übernahm Ralf Rangnick das Traineramt bei Hannover 96. Die Roten spielten damals ebenfalls in der zweiten Bundesliga. In den ersten drei Ligaspielen unter Rangnick holte 96 insgesamt fünf Punkte. Am ersten Spieltag spielte Hannover 1:1 bei Union Berlin, am zweiten Spieltag folgte ein deutlicher 3:0-Heimsieg gegen Alemannia Aachen und am dritten Spieltag holte 96 ein Remis (1:1) bei der SpVgg Unterhaching. ©

Pressekonferenz wird Kult Der Kader darf übrigens am Donnerstag zu Hause gegen den FC Sevilla spielen, ohne Doll. Das 0:2 gegen den Neunten Olympiakos am Samstag kommentierte Doll mit einem „very shit day“ (frei übersetzt: sehr schlechter Tag). „We never could play so easy opponents out. Now we have december, it is Fakt!“ – „Wir konnten keinen Gegner so einfach ausspielen, es ist Dezember, das ist Fakt“.

Ich brauche dringend ein Thomas Doll Hörbuch. pic.twitter.com/cVxVPQZzOP — Weihnachtskitto (@KittoDario) December 8, 2019

Seine freien Übersetzungen ins Englische sind Kult geworden in den sozialen Netzwerken. Die Mitschnitte sind lustig, aber kein Anlass, sich über den Trainer lustig zu machen. Zumal Doll in Malchin in der DDR keine englische Schulausbildung genossen haben dürfte. Das interne Verhältnis zwischen Doll, seinem Ko-Trainer Ralf „Katze“ Zumdick und dem Klub soll merkwürdig geworden sein. Apoel wollte einen neuen Assistenztrainer installieren, weil man mit Dolls Spielweise nicht zufrieden war.

Thomas Doll: Das waren seine bisherigen Stationen Thomas Doll trat seine erste Station als Profi-Trainer beim Hamburger SV in der Saison 2004/05 an. Am 18. Oktober 2004 übernahm der Trainer der zweiten Mannschaft des HSV den Posten des geschassten Klaus Toppmöller. Nach nicht ganz zweieinhalb Jahren, am 1. Februar 2007, und 111 Spielen auf der Trainerbank trennten sich die Wege des ehemaligen HSV-Spielers. ©

Neun Punkte Rückstand - aber auch noch drei Nachholspiele Dabei hatte er gerade erst Zyperns Supercup gewonnen. In der Liga kassierte Apoel am neunten Spieltag die erste Niederlage am vergangenen Samstag. Neun Punkte beträgt der Rückstand zur Spitze, bei drei Nachholspieltagen und einem direkten Duell mit Tabellenführer Anorthosis. Gewinnt Apoel alle drei Partien, kann der Rekordmeister sogar Spitzenreiter werden. Dennoch kam gestern das Aus für Doll, den 16. Coach des Klubs innerhalb von sechs Jahren. Um den Trainer muss man sich wohl keine Sorgen machen. Er schickte auf Nachfrage eine freundliche Gruß-SMS nach Hannover. Über die Entlassung spricht er schlauerweise nicht so offen. Da muss wohl noch was Finanzielles geklärt werden auf Zypern. Der Vertrag gilt bis 2021.