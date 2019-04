Doll muss umbauen: Waldemar Anton fehlt gegen Borussia Mönchengladbach 

Hannover 96 muss im Heimspiel am kommenden Samstag auf ihren Abwehrchef Waldemar Anton verzichten. Der Ex-Kapitän holte sich im Spiel gegen den VfL Wolfsburg in der 84.Minute seine fünfte gelbe Karte ab. Zuletzt stand Anton immer mit Kevin Wimmer an seiner Seite auf dem Platz.