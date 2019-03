Doll will es durchziehen bei Hannover 96: "Jeder muss sich an die eigene Nase fassen" 

Die Kritik war heftig gewesen. An Trainer Thomas Doll nach dem 1:3 in Augsburg, auch wegen seines scharfen und öffentlichen Zoffs mit Schiedsrichter Manuel Gräfe („gockelig“). Erst gab Manager Horst Heldt ein Bekenntnis zu Doll ab, dann auch Klubchef Martin Kind („Es gibt keine Trainerdiskussion, wir ziehen das durch“). Der Trainer nutzte am Sonntag den freien Tag für einen Familienbesuch in Hamburg. Wie geht Doll mit Kritik und der Rückendeckung um? „Ganz ehrlich: Mich interessiert das nicht, was über mich gesagt wird“, erklärt der Trainer, „ich bin jetzt so lange im Geschäft, und ich weiß doch genau, dass es um Resultate geht. Und die sehen bei so einer Serie nicht gut aus.“

"Es geht nicht um guter Trainer oder schlechter Trainer" Es wundert den Coach auch nicht, dass über ihn diskutiert wird. Er wundert sich ja selbst darüber, dass seine Arbeit nicht fruchtet. „Das habe ich als Spieler und als Trainer noch nicht erlebt, so eine Serie.“ In seinen sieben Spielen verlor 96 sechsmal, bei einem Torverhältnis von 6:20. Seine Ehrlichkeit? Außergewöhnlich. Ob diese Art der Offenheit hilfreich ist im Abstiegskampf, steht auf einem anderen Blatt. „Es geht nicht um guter Trainer oder schlechter Trainer. Augsburg war wieder ein Abstiegsendspiel, das wir verloren haben. Dass wir über 60 Minuten gut dagegenhalten, 2:0 führen können und uns dann durch Fehler wieder selbst nicht belohnen, das nervt mich einfach. Das nervt mich brutal.“ Den Frust darüber ließ Doll in Augsburg an Schiedsrichter Gräfe aus. Davon war am Sonntag nicht mehr die Rede. Der Trainer sucht Fehler in den Situationen, die zu Niederlagen führten. Auch das nervt ihn, „wenn wir jeden Sonntag die Videoanalyse machen und auch die Spieler sehen müssen, warum es wieder nicht geklappt hat“.

Wieder Standard-Gegentreffer - Es fehlt die Konzentration Wieder führte ein Eckball zum Gegentor. „Nicht mehr er­tragbar“, fand Heldt. Doll geht ins Detail: „Wir waren mit allen Spielern im Sechzehner, da kommt der Augsburger bei der Ecke frei zum Volleyschuss.“ Miiko Albornoz und Oliver Sorg waren nicht am Schützen André Hahn, der traf den Pfosten, Sergio Cordova köpfte ein. Doll schiebt es „auf die Kon­zen­tra­tion, wir haben Standards im geheimen Training geübt“. „Dann der Freistoß zum 2:1, diesen Fehler macht der Michael Esser nur einmal, aber dann ist es gleich ein Tor“, so Doll. Er hatte direkt nach dem Spiel auch mit Esser darüber geredet. Der Trainer redet viel, auch mit Spielern. Mit seinen Talenten Linton Maina („Er hilft uns mit seinem Tempo“) und Florent Muslija („Er hat einen tollen Abschluss“) hat er auch gesprochen. Beide verzichteten freiwillig auf die Länderspielreise mit der U20. Maina war sogar bei der U21 im Fokus: „Manchmal ist es auch gut, in so einer Situation mal rauszukommen. Der Wunsch kam von den Spielern.“ Doll findet es „gut, dass sie bei uns sind, sich im Test in Bielefeld präsentieren wollen“.

Doll schwärmt von 96 Neun Tage nach dem Test am Freitag folgt das nächste Ab­stiegsendspiel gegen die Schalker (31. März). Auch da ist Doll ehrlich: „Wir können uns nicht groß aufplustern und sagen: Wir schlagen jetzt mal Schalke. Es muss sich erst mal jeder an die eigene Nase fassen.“ Doll will es tun, es durchziehen. Am Sonntagabend war er wieder einmal als Letzter in der Arena und ließ alles auf sich wirken: „Da habe ich es noch mal gesehen: Hannover 96 ist so ein toller Verein, mit tollen Strukturen, tollen Plätzen, tollen Mitarbeitern. Es ist alles bereitet.“

