Nach nur drei Monaten: Ex-Guardiola-Assistent Domènec Torrent bei Flamengo Rio de Janeiro entlassen

Nach rund drei Monaten im Amt hat Flamengo Rio de Janeiro Pep Guardiolas früheren Co-Trainer Domènec Torrent als Chefcoach entlassen. „Domènec Torrent und sein Trainerstab führen nicht mehr die erste Mannschaft des Klubs“ , schrieb Flamengo am Montag auf Twitter. Der Traditionsklub hatte in der brasilianischen Meisterschaft zuletzt zwei hohe Niederlagen - 1:4 gegen den FC São Paulo und 0:4 gegen Atlético Mineiro - erlitten und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. In Brasilien dreht sich das Trainerkarussell besonders schnell.

Torrent hatte Guardiola bis 2018 bei all dessen Trainerstationen begleitet: 2007 war er an der Seite des Katalanen, als dieser zum Coach der B-Mannschaft des FC Barcelona ernannt wurde. Von 2008 bis 2012 betreuten beide schließlich die erste Mannschaft von Barcelona und gewannen mit dem Team unter anderem zweimal die Champions League (2009, 2011). Schließlich begleitete Torrent den spanischen Ex-Nationalspieler auch zum FC Bayern München (2013 bis 2016) und zu Manchester City in die Premier League (ab 2016). Die Citizens verließ Torrent jedoch 2018 in Richtung New York.