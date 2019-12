Domenico Ebner nach Sieg über Erlangen: "Weiß nicht, was in der Halbzeit passiert ist"

Domenico Ebner: ohne wenn und aber Spieler des Spiels. Vor dem Start der zweiten Halbzeit hast du den Motivator gegeben, bist zu jedem Mitspieler hin und hast noch mal abgeklatscht. Was ist in der Halbzeit passiert?

Also ich weiß nicht, was in der Halbzeit passiert ist. Ich habe auf der Bank nur gemerkt, dass uns die Emotionen in der ersten Halbzeit gefehlt haben. Und gerade wenn wir über 8.000 Zuschauer in dieser Halle haben, dann müssen wir diese Zuschauer auch mitnehmen. Das setzt einfach Kräfte frei und das wollte ich einfach machen, indem ich jeden gehaltenen Ball feiere, weil das kann so viel Kraft freisetzen. Wir sind zwar platt, weil wir jetzt wirklich viele Spiele hatten. Ich war auch vor dem Spiel ein bisschen müde, aber genau das hat uns dann gepusht. Und diese Emotionen müssen wir gerade in unseren Heimspielen ausspielen, um hier erfolgreich zu sein. Und das haben wir dann zum Glück geschafft in der zweiten Halbzeit. Aber das ist auch nichts Selbstverständliches, dass wir von minus vier oder minus fünf wieder zurückkommen. Deswegen kann man wieder nur die Mannschaft loben. Wahnsinn was die wieder abgeliefert hat. Aber auch die Zuschauer, was die hier mitgemacht haben. Am Ende, das war ohrenbetäubend. Ich hoffe, dass wir gegen Stuttgart die Halle voll bekommen, denn jeder der heute nicht in der Halle war, der soll es bereut haben und dann nächstes Mal auf alle Fälle kommen.