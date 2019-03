Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco: Emotionale Botschaft nach der Trennung

Nach anderthalb Jahren beim FC Schalke 04 war für Domenico Tedesco am Donnerstag Schluss: Der 33-Jährige wurde vom neuen Sportvorstand Jochen Schneider beurlaubt. Fünf Pflichtspiel-Niederlagen mit der 0:7-Schmach in der Champions League bei Manchester City als negativem Höhepunkt kosteten den eigentlich vertraglich bis 2022 gebundenen Deutsch-Italiener den Job. Jetzt hat sich der 33-Jährige erstmals seit seinem Schalke-Aus zu Wort gemeldet. In einer emotionalen Botschaft macht er den Fans und der Mannschaft Mut.

Ex-Schalke-Coach Tedesco: "Ich bin sehr dankbar, dass wir das zusammen erleben durften"

"Die Mannschaft hat in Bremen und gegen Leipzig gezeigt, dass sie lebt. Wenn sie daran anknüpft, wird sie mit Sicherheit die nötigen Punkte holen", so Tedesco, der sich in einem schriftlichen Statement äußerte. Der 33-Jährige bekräftigt, dass er "weiter mitfiebern und die Daumen drücken" werde. Das Traineramt bei Schalke 04 auszuführen sei ihm zudem "eine Ehre" gewesen. "Ich habe das bis zum letzten Tag als riesiges Privileg empfunden", so Tedesco.

Die Verpflichtung von Tedesco galt als Wagnis. Schließlich mangelte es dem Coach, der den Fußball-Lehrerlehrgang einst als Jahrgangsbester mit der Gesamtnote 1,0 abgeschlossen hatte, an Bundesliga-Erfahrung. Doch ähnlich wie bei seiner ersten Trainerstation beim Zweitligisten Erzgebirge Aue, den er im März 2017 als Tabellenletzter übernahm und vor dem Abstieg bewahrte, überzeugte Tedesco auch auf Schalke. Zur Verwunderung der Fachwelt verhalf der Nachfolger von Markus Weinzierl dem Revierklub in der vergangenen Saison auf Rang zwei. "Die erste Saison mit der Vizemeisterschaft, die Erfolge in der Champions League und Spiele wie das 4:4 in Dortmund werden mir immer in Erinnerung bleiben. Ich bin sehr dankbar, dass wir das zusammen erleben durften", erklärt Tedesco nun seiner Botschaft.

Tedesco: "Der Verein, die Menschen in diesem Verein und die Fans sind mir wahnsinnig ans Herz gewachsen"

Die Trennung sei für ihn "natürlich sehr emotional" gewesen. "Der Verein, die Menschen in diesem Verein und die Fans sind mir wahnsinnig ans Herz gewachsen." Tedesco habe registriert, wie schwer die Entscheidung allen gefallen sei. "Ich vergesse nicht, wie mir Clemens Tönnies, Alexander Jobst, Peter Peters, aber auch Christian Heidel und andere in der Vergangenheit immer wieder den Rücken gestärkt haben", so der Ex-Schalker. Nach der kurzfristigen Beurlaubung, zwei Tage vor dem nächsten Pflichtspiel gegen RB Leipzig, wurde Tedesco durch Schalke-Jahrhunderttrainer Huub Stevens und Mike Büskens ersetzt.

