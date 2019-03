Tedesco-Entlassung auf Schalke? Schneider verweigert Jobgarantie: "Das war zu heftig!"

Beim FC Schalke 04 rückt die Entlassung von Trainer Domenico Tedesco immer näher. Nach dem peinlichen 0:7 gegen Manchester City am Dienstagabend trat Sportvorstand Jochen Schneider bewusst nicht vor die Presse . Keine Stellungnahme vom Boss - Rückendeckung sieht ganz gewiss anders aus. Am Mittwoch holte Schneider zumindest den Auftritt vor den Medien nach - ohne sich jedoch zum Trainer zu bekennen. Der neue Sportchef sprach vor dem Abflug zurück nach Deutschland auf dem Flughafen von Manchester von einem "unglaublich bitteren Abend" für den ganzen Verein.

Schneider über Debakel gegen ManCity: "So kannst du dich nicht präsentieren"

Am Mittwochnachmittag wird es in Gelsenkirchen Krisensitzungen geben, die Gremien sollen tagen und über Tedesco richten. Aufsichtsratschef Clemens Tönnies sagte eine Talkrunde in Goslar ab. Die Tendenz ist klar: Der 33-Jährige verantwortete in Manchester wohl sein letztes Spiel als Schalke-Trainer.