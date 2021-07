Tedesco ohne Job "nicht unruhig" – Ex-Schalke-Trainer bestätigt Anfragen aus der Bundesliga

Trainer Domenico Tedesco sieht seine Zukunft nach dem freiwilligen Abschied bei Spartak Moskau entspannt. Dass er derzeit vertragslos sei, findet der frühere Bundesliga -Coach des FC Schalke 04 "völlig okay", wie er dem Kicker sagte. " Ich werde deshalb nicht unruhig. Ich habe Spartak damals gesagt, dass ich den Vertrag wegen meiner Familie nicht verlängere. Da kann ich ja nicht direkt danach bei einem anderen Verein unterschreiben, das wäre respektlos. So ticke ich nicht ", erklärte der 35-Jährige.

Eine Pause nach den 19 Monaten in Moskau tue ihm gut, versicherte Tedesco. Anfragen habe es auch während seiner Zeit bei Spartak gegeben, auch aus der Bundesliga. "Aber für mich war klar, dass ich Spartak ganz sauber bis zum Vertragsende treu bleibe. So, wie ich es im Dezember gesagt habe", sagte der Fußballlehrer. Ein künftiges Engagement in Deutschlands höchster Spielklasse schloss Tedesco indes nicht aus. "Da bin ich offen", erklärte er. "Mein Engagement im Ausland habe ich sehr geschätzt, es hat mir sehr viel gegeben. Das Gleiche gilt für die Bundesliga." Wichtig seien bei einer potenziellen Aufgabe in der Zukunft Zusammenstellung und Ambitionen des Teams. "Kader und Ansprüche müssen einfach passen", so Tedesco weiter.