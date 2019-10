Bericht: Ex-Schalker Domenico Tedesco offenbar Trainer-Kandidat bei Spartak Moskau

Gut sechs Monate nach seiner Entlassung bei Schalke 04 könnte Domenico Tedesco offenbar zeitnah auf die Trainer-Bank zurückkehren. Wie die Bild berichtet, gilt der 34-Jährige bei Spartak Moskau als potenzieller Nachfolger des am vergangenen Wochenende beurlaubten Oleg Kononov. Der russische Rekordmeister, der sich im Sommer auf Leihbasis mit Ex-Nationalspieler und BVB-Profi Andre Schürrle verstärkt hatte, ist enttäuschend in die Saison gestartet. In der Premjer Liga liegt das Team nach elf Spieltagen nur auf Platz neun. In der Qualifikation für die Europa League scheiterte man am SC Braga.