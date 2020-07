Bei Moskau-Derby: Domenico Tedesco soll Schiedsrichter geohrfeigt haben - Sperre bis Saisonende für Ex-Schalker

Domenico Tedesco ist noch von seiner Zeit als Cheftrainer beim FC Schalke 04 (2017 bis 2019) als aktiver Mann an der Seitenlinie bekannt - bei seinem neuen Klub Spartak Moskau in der ersten russischen Liga soll der Deutsche den Bogen nun überspannt haben. Wie russische Medien berichten, habe Tedesco im Moskau-Derby zwischen Spartak und Lokomotive den vierten Offiziellen Ivan Sidenkov während der Partie geohrfeigt. Manche schreiben sogar von einem Schlag, andere nur von einer Berührung im Gesicht. Die TV-Bilder zeigen die Szene nicht. Fest steht nur: Der deutsche Trainer wird für drei Liga-Spiele gesperrt. Damit ist die Liga-Saison für Tedesco bei noch drei ausstehenden Spielen vorzeitig beendet.

Gegenüber der russischen Zeitung Sport Express äußerte sich bereits Arthur Grigoryants, der Chef des Disziplinarkomitees, zur Tedesco-Aktion: "Sidenkov im Stadion ins Gesicht zu langen - das ist absolut inakzeptabel", meinte Grigoryants. Es habe sich um eine "demütigende" Aktion gehandelt. Am Freitag wurde der Ex-Schalker zu einer Geldstrafe (rund 6200 Euro) und der Sperre verurteilt. Im Spiel war Tedesco vom Haupt-Schiedsrichter wegen anhaltenden Meckerns nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung mit Gelb-Rot auf die Tribüne verbannt worden. In den kommenden Liga-Spielen soll nun Ex-Nationalspieler Andreas Hinkel, der Co-Trainer des 34-Jährigen, an der Seitenlinie stehen.