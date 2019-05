Ex-Schalke-Trainer Tedesco wohl Kandidat bei Sampdoria Genua - Noch-Coach Giampaolo vor Abschied

Von der Bundesliga in die Serie A? Domenico Tedesco gilt als einer der Nachfolgekandidaten von Marco Giampaolo als Trainer von Sampdoria Genua. Der Schweizer Noch-Coach des italienischen Klubs hat seinen vorzeitigen Abschied eingeleitet - trotz seines laufenden Vertrags bis 2020. „Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, in der Meisterschaft zwischen Platz 8 und 12 zu landen. So kann ich nicht mehr weitermachen.“ Aller Voraussicht nach wird Sampdoria die Saison in der Serie A auf Platz neun abschließen.

Mehr zu Domenico Tedesco HSV-Boss spricht über Zukunft von Trainer Hannes Wolf - Gerüchte um Tedesco

„Ich würde gerne bleiben, aber nur, wenn wir uns höhere Ziele setzen“, erklärte Giampaolo. „Sampdoria muss sich den Top-Teams annähern und herausfinden, wie es dieses Ziel erreichen kann.“ Das jedoch werden die Verantwortlichen des Vereins wohl kaum umsetzen. Denn die Konkurrenz aus Mailand und Rom sowie Neapel hat deutlich höhere finanzielle Möglichkeiten.

Tedesco einer von drei Kandidaten

Auch wenn der Abschied des 51-Jährigen noch nicht feststeht, beschäftigt sich der Klub mit Ersatz. Die ortsansässsige italienische Zeitung Il Secolo XIX berichtet von möglichen Nachfolgern für Giampaolo. Einer davon: Ex-Schalke-Trainer Tedesco. Der 33-Jährige ist in Italien geboren und sucht seit seiner Entlassung bei S04 im März nach einem neuen Job. Zuletzt wurde Tedesco aber auch mit Klubs in Deutschland in Verbindung gebracht, unter anderem dem VfB Stuttgart oder dem Hamburger SV.

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Anzeige

Dem Medienbericht zufolge hat Genua zwei weitere Kandidaten auf seiner Liste: Roberto De Zerbi von US Sassuolo und der im April bei AC Florenz freigestellte Stefano Pioli. Derweil wird der aktuelle Sampdoria-Coach Giampaolo bereits mit dem AS Rom in Verbindung gebracht, wo derzeit interimsweise Leicester-Meistertrainer Claudio Ranieri auf der Bank sitzt.

ANZEIGE: 50% auf 3-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.