Bericht: Domenico Tedesco vor Unterschrift bei Spartak Moskau - Schalke-Vertrag vor Auflösung

Rund sieben Monate nach seiner Entlassung beim FC Schalke 04 hat Domenico Tedesco offenbar einen neuen Verein gefunden. Der gefallene Trainer-Shootingstar heuert nach übereinstimmenden Medienberichten aus Deutschland und Russland noch in dieser Woche beim russischen Spitzenverein Spartak Moskau an, wo er einen langfristigen Vertrag unterschreiben soll. Der 34-Jährige wurde mit S04 2018 Vizemeister der Bundesliga. In den letzten Tagen gab es schon entsprechende Gerüchte über ein Engagement des Ex-Schalkers in Russland.